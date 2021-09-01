Избившая кошку пистолетом девочка в Екатеринбурге останется безнаказанной

Происшествие случилось накануне 31 августа. Соседи засняли издевательства на видео, пишет Е1.
По данным издания, у девочки есть проблемы с психикой, а потому наказана она не будет.
Однако по этому факту проводится проверка. Личность девочки уже установлена, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что серьезных травм кошка не получила.
Напомним, девочку с кошкой заметили прохожие в доме на улице Заводская в Екатеринбурге. Она вытащила животное на карниз окна и начала издеваться. Соседи попытались остановить подростка, но в квартиру двери им никто не открыл. По словам очевидца, избиение продолжалось около получаса.