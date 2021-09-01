Избившая кошку пистолетом девочка в Екатеринбурге останется безнаказанной

Напомним, девочку с кошкой заметили прохожие в доме на улице Заводская в Екатеринбурге. Она вытащила животное на карниз окна и начала издеваться. Соседи попытались остановить подростка, но в квартиру двери им никто не открыл. По словам очевидца, избиение продолжалось около получаса.