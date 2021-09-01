Избившая кошку пистолетом девочка в Екатеринбурге останется безнаказанной

Избившая кошку пистолетом девочка в Екатеринбурге останется безнаказанной
Избившая кошку пистолетом девочка в Екатеринбурге останется безнаказанной
Сегодня, 14:10ПроисшествияФото: 1MI
Полиция не сможет наказать девочку в Екатеринбурге, которая избивала кошку игрушечным пистолетом и показывала это прохожим.

Происшествие случилось накануне 31 августа. Соседи засняли издевательства на видео, пишет Е1.

По данным издания, у девочки есть проблемы с психикой, а потому наказана она не будет.

Однако по этому факту проводится проверка. Личность девочки уже установлена, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что серьезных травм кошка не получила.

Напомним, девочку с кошкой заметили прохожие в доме на улице Заводская в Екатеринбурге. Она вытащила животное на карниз окна и начала издеваться. Соседи попытались остановить подростка, но в квартиру двери им никто не открыл. По словам очевидца, избиение продолжалось около получаса.

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животныеиздевательствакошкаЕкатеринбург
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