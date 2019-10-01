На проходной СК России насмерть зарезали мужчину

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Сегодня, 1 октября, в Москве на проходном пункте Следственного комитета России убили мужчину. По словам очевидцев, неизвестный подошёл к нему и ударил ножом в спину.
Сюжеты: Эксклюзив
Инцидент произошёл в середине дня.
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Фото: tagilcity.ru
Прямо у входа в Следственный комитет я услышал крики, смотрю — какого-то человека убили,сообщил TagilCity.ru очевидец.
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