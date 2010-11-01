В Березовском милиционер убил участника драки
1 ноября 2010, 07:24Происшествия
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В ночь на 30 октября 2010 года в кафе города Березовский произошла массовая драка с участием более 40 человек. Участники драки также совершили нападение на сотрудников патрульно-постовой службы ОВД по Березовскому району, прибывших по вызову, сообщается на официальном сайте СКП.
После того, как один изучастников драки предпринял попытку завладеть табельным оружиемсотрудника милиции, пострадавший сотрудник произвел предупредительныевыстрелы в воздух и два выстрела на поражение. В результате мужчинаполучил огнестрельные ранения в грудь и бедро. Он был госпитализирован искончался от полученных повреждений в больнице.
По данному факту следственными органами Следственного комитета поСвердловской области возбуждено уголовное дело по признакампреступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия вотношении представителя власти).
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