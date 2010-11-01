В Березовском милиционер убил участника драки

После того, как один изучастников драки предпринял попытку завладеть табельным оружиемсотрудника милиции, пострадавший сотрудник произвел предупредительныевыстрелы в воздух и два выстрела на поражение. В результате мужчинаполучил огнестрельные ранения в грудь и бедро. Он был госпитализирован искончался от полученных повреждений в больнице.