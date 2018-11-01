Не смог починить батарею: екатеринбуржец залил кипятком пять этажей дома

Мужчина, живущий на пятом этаже, решил самостоятельно устранить воздушную пробку в стояке. Он открыл шаровой кран на батарее, а закрыть его не смог.

Как рассказали в управляющей компании РЭМП УЖСК, которая обслуживает дом, чтобы вода не оставалась в квартире мужчина открыл балкон, и кипяток лился на улицу. Также в УК отметили, что жилец не сам сообщил о случившемся в аварийно-диспетчерскую службу.