Не смог починить батарею: екатеринбуржец залил кипятком пять этажей дома
Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге на улице Сухоложской, 10 житель пятого этажа залил весь подъезд кипятком. Вода бежала по балконам и фасаду дома.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина, живущий на пятом этаже, решил самостоятельно устранить воздушную пробку в стояке. Он открыл шаровой кран на батарее, а закрыть его не смог.
Как рассказали в управляющей компании РЭМП УЖСК, которая обслуживает дом, чтобы вода не оставалась в квартире мужчина открыл балкон, и кипяток лился на улицу. Также в УК отметили, что жилец не сам сообщил о случившемся в аварийно-диспетчерскую службу.
В результате аварии затопило несколько этажей. Прибывшая на место ремонтная бригада устранила причину протечки, также работники перекрыли горячую воду, пишет E1.ru.
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