Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Не смог починить батарею: екатеринбуржец залил кипятком пять этажей дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Heating 949081 960 720

Не смог починить батарею: екатеринбуржец залил кипятком пять этажей дома

Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: фотонатюрморты, ёлочные игрушки и пограничники
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина