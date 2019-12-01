В Екатеринбурге две пассажирки автобуса подрались из-за распития алкоголя

Сначала женщину попросили выйти из автобуса или перестать пить спиртное. Однако та начала нецензурно ругаться, утверждая, что никому не мешает.

Другая пассажирка вступила с ней в словесную перепалку, а после набросилась с кулаками и сумкой. В ответ нетрезвая женщина ударила соперницу о сидение автобуса, но на помощь тут же подбежали остальные пассажиры и стали разнимать женщин.