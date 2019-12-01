В Екатеринбурге две пассажирки автобуса подрались из-за распития алкоголя
Сегодня, 17:08ПроисшествияФото: скриншот с видео
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30 ноября в Екатеринбурге в автобусе № 019 две пассажирки устроили потасовку. Причиной конфликта стало то, что одна из них пила алкоголь, чем мешала остальным пассажирам, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Сначала женщину попросили выйти из автобуса или перестать пить спиртное. Однако та начала нецензурно ругаться, утверждая, что никому не мешает.
Другая пассажирка вступила с ней в словесную перепалку, а после набросилась с кулаками и сумкой. В ответ нетрезвая женщина ударила соперницу о сидение автобуса, но на помощь тут же подбежали остальные пассажиры и стали разнимать женщин.
В УМВД Екатеринбурга сообщили, что каких-либо жалоб по этому случаю к ним не поступало.
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