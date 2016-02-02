В Нижнем Тагиле вынесен приговор мужчине, сообщившему о «минировании» железнодорожного вокзала

В сентябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ради развлечения позвонил в полицию и сообщил, что здание железнодорожного вокзала заминировано.

В результате этой «шутки» было прервано движение транспорта, сотрудники полиции и экстренных служб эвакуировали всех пассажиров. Взрывного устройства не обнаружили.