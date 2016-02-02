В Нижнем Тагиле вынесен приговор мужчине, сообщившему о «минировании» железнодорожного вокзала
2 февраля 2016, 11:05ПроисшествияMaurice
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22-летний тагильчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Сюжеты: Нижний Тагил
В сентябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ради развлечения позвонил в полицию и сообщил, что здание железнодорожного вокзала заминировано.
В результате этой «шутки» было прервано движение транспорта, сотрудники полиции и экстренных служб эвакуировали всех пассажиров. Взрывного устройства не обнаружили.
Как рассказали в нижнетагильской транспортной прокуратуре, Тагилстроевский районный суд назначил мужчине наказание в виде 480 часов обязательных работ.
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