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В Нижнем Тагиле вынесен приговор мужчине, сообщившему о «минировании» железнодорожного вокзала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле вынесен приговор мужчине, сообщившему о «минировании» железнодорожного вокзала

2 февраля 2016, 11:05ПроисшествияMaurice
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