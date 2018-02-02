Неизвестные подожгли иномарку на Вагонке в Нижнем Тагиле
2 февраля, 14:00Происшествия
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Вечером 1 февраля в одном из дворов на Вагонке в Нижнем Тагиле сгорела иномарка. По версии МЧС, машину подожгли: рядом с ней лежал пакет с остатками горючей смеси.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о случившемся поступило в полицию Нижнего Тагила 1 февраля в 21:40. По информации очевидцев, горел автомобиль Opel Astra, припаркованный во дворе дома № 41 по ул. Пихтовой.
На место выехал наряд противопожарной службы. Огонь удалось потушить в течение нескольких минут. По предварительным данным, иномарку подожгли неизвестные. Спасатели пояснили, что на месте происшествия был найден пакет с остатками горючего вещества, а вокруг автомобиля сохранялся запах бензина.
Следственно-оперативная группа полицейских также осмотрела место, сейчас по факту произошедшего проводится проверка, пишет ИА «Все новости».
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