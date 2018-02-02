Неизвестные подожгли иномарку на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сообщение о случившемся поступило в полицию Нижнего Тагила 1 февраля в 21:40. По информации очевидцев, горел автомобиль Opel Astra, припаркованный во дворе дома № 41 по ул. Пихтовой.

На место выехал наряд противопожарной службы. Огонь удалось потушить в течение нескольких минут. По предварительным данным, иномарку подожгли неизвестные. Спасатели пояснили, что на месте происшествия был найден пакет с остатками горючего вещества, а вокруг автомобиля сохранялся запах бензина.

Следственно-оперативная группа полицейских также осмотрела место, сейчас по факту произошедшего проводится проверка, пишет ИА «Все новости».