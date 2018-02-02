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Пьяный житель Нижнего Тагила ранил ножом племянницу и её приятеля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный житель Нижнего Тагила ранил ножом племянницу и её приятеля

2 февраля, 22:35Происшествия
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