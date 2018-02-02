Пьяный житель Нижнего Тагила ранил ножом племянницу и её приятеля

1 февраля в квартире одного из домов по улице Металлургов скорая помощь, приехавшая по вызову, обнаружила мужчину и женщину с ножевыми ранениями.

На место происшествия выехали оперативники, которым пострадавший рассказал о том, что на него и женщину напала группа неизвестных во время перекура на лестничной площадке. После того, как пострадавших госпитализировали, полицейские осмотрели предполагаемое место нападения, но никаких следов на нём не обнаружили.

Следы драки находились на кухне квартиры, где среди большого количества бутылок из-под алкоголя лежал кухонный нож со следами крови, а на полу находились бурые пятна. В ходе оперативных действий сотрудники полиции задержали 35-летнего хозяина квартиры, который оказался дядей пострадавшей женщины. Ранее он освободился из тюрьмы и находился под административным надзором, который неоднократно нарушал.

После доставления в отделение полиции задержанный мужчина сознался в том, что во время застолья между ним и приятелем племянницы произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной. Показания подозреваемого подтвердила пришедшая в себя после хирургического вмешательства пострадавшая женщина.

По информации пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», задержанный помещён в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц». Максимальный срок наказания по этой статье предусматривает 12 лет тюремного заключения.