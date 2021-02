Малыш появился на свет в автомобиле скорой помощи в ночь с 31 января на 1 февраля по дороге из деревни Висимо-Уткинск.

По дороге в Нижний Тагил фельдшеры поняли, что не успеют доехать до роддома и решили принять роды самостоятельно автомобиле скорой помощи. Женщина благополучно родила мальчика, но затем отказалась от него, пишет «Реальный Тагил». Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле по официальной статистике выросла смертность и снизилась рождаемость населения по сравнению с двумя предыдущими годами. Демографические итоги 2020 года: в Нижнем Тагиле рождаемость в 2 раза ниже смертности

