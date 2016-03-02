На взрывника «Сафьяновской меди» в Реже упала горная порода

30 октября 2015 года 62-летний работник «Сафьяновской меди» закладывал взрывчатку в забое транспортного штрека. Работы мужчина проводил на глубине 80 метров.

Из-за того, что грунтовая кровля была укреплена некачественно, на взрывника упал 40-сантиметровый кусок породы. В результате происшествия мужчина получил перелом ребер с повреждением легких.

К счастью, обрушение породы не закончилось трагедией - медикам удалось спасти жизнь пострадавшего. В настоящий момент он лечится амбулаторно.

По факту нарушений правил безопасности при ведении горных работ возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют подробности происшествия, допрашивают очевидцев и руководство предприятия, устанавливают личности тех, кто ответственен за безопасность рабочих во время горных работ.

Несколько лет назад несчастный случай произошел в Нижнем Тагиле. Тогда под крупным завалом в шахте "Магнетитовая" оказался молодой проходчик. К сожалению, спасти мужчину не удалось.