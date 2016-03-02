Возрождение рабства в России? Начальник ирбитского СИЗО заставлял заключенных строить себе дачу

За превышение должностных полномочий в Свердловской области возбуждено уголовное дело. Начальник ирбитского СИЗО неоднократно вывозил заключенных на свою дачу. Там мужчина заставлял их работать на огороде и строить дом. При этом, никакой оплаты за свой труд «рабочие» не получали.

Примечательно, что в прошлом году депутат Госдумы Александр Хинштейн предлагал официально разрешить рабский труд заключенных. В настоящее время заключенные могут привлекаться к исправительным работам только на территории колонии.

И если бы предложение депутата было одобрено и поправка прошла, работодатели смогли бы вывозить заключенных из колонии и заставлять трудиться на предприятиях.

Сейчас следователи устанавливают когда именно и сколько заключенные незаконно работали на «фазенде» главы следственного изолятора.