Капитальный ремонт пятиэтажки в Екатеринбурге закончился пожаром (ФОТО)

Сообщается, что на чердаке дома рабочие проводили сварочные работы без соблюдения техники безопасности. По этой причине случилось возгорание, пишет E1.ru, ссылаясь на комментарий управляющей компании. В УК отметили, что подрядчик своей вины отрицать не стал.

До прибытия пожарных из пострадавших квартир были эвакуированы 20 жильцов, среди которых – трое детей.

Пожарные локализовали огонь на площади 50 квадратных метров и не допустили дальнейшего распространения пламени. Сообщается, что в пожаре больше всего пострадали две квартиры: там было сломано этажное перекрытие на кухне, кровля и перегородки между комнатами.

На месте пожара работали 20 спасателей, прибывших на 8-ми спецмашинах.