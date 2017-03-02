Киллер расстрелял бизнесмена на стоянке в Асбесте Свердловской области
2 марта 2017, 10:40Происшествия
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В Асбесте Свердловской области совершено вооруженное нападение на бизнесмена.
27 февраля на автостоянке несколькими выстрелами был убит бизнесмен 1975 г. р., предположительно выстрелы были произведены из пистолета Макарова.
Как пишут «Вечерние ведомости», в противозаконных действиях предприниматель замечен не был, он разводил бойцовских собак и занимался слесарным делом. Однако, по неподтвержденным данным, мужчина проходил по делу исчезновения своего товарища, но это было еще в 1996 году.
В СК по Свердловской области по факту произошедшего комментарии пока не даются, возбуждено уголовное дело, начато следствие.
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