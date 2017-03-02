Киллер расстрелял бизнесмена на стоянке в Асбесте Свердловской области

27 февраля на автостоянке несколькими выстрелами был убит бизнесмен 1975 г. р., предположительно выстрелы были произведены из пистолета Макарова.

Как пишут «Вечерние ведомости», в противозаконных действиях предприниматель замечен не был, он разводил бойцовских собак и занимался слесарным делом. Однако, по неподтвержденным данным, мужчина проходил по делу исчезновения своего товарища, но это было еще в 1996 году.