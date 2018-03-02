Семья из Нижнего Тагила спасена во время катания на коньках по Байкалу
2 марта, 16:15Происшествия
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Семья с двумя детьми прекратила выходить на связь, отправившись кататься на коньках по льду Байкала. Спасателей к ним вызвал гостиничный администратор.
Сюжеты: Нижний Тагил
Администратор гостиницы, где проживала семья, из-за ухудшающейся погоды и невернувшихся членов семьи решил вызвать спасателей, чем спас любителям коньков жизни.
Сотрудник ГИМС отправился на снегоболотоходе по предполагаемому маршруту движения и нашел людей в 200 метрах от берега и в 6 км от поселка, где они остановились. Как пишет «Тагильский рабочий», травм и обморожений они не получили.
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