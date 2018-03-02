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Семья из Нижнего Тагила спасена во время катания на коньках по Байкалу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья из Нижнего Тагила спасена во время катания на коньках по Байкалу

2 марта, 16:15Происшествия
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