Зарезал друга, украл оружие и авто: тагильчанин обвиняется в 5 преступлениях за день

В Нижнем Тагиле закончена работа по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревали сразу в 5 преступлениях, совершенных за один день. По версии следователей, 25 июля 2017 года в одной из квартир на ул. Юности обвиняемый зарезал 41-летнего собутыльника.

Затем он на глазах свидетелей похитил у погибшего 3 смартфона, забрал лежащие в комнате ключи от автомобиля и угнал его. Обвиняемый доехал до Салдинского тракта, где и бросил машину. В тот же день мужчина похитил из гаража на пр. Ленинградском самодельное огнестрельное оружие, а потом спрятал его.

Сейчас мужчину обвиняют в убийстве, грабеже, угоне, похищении оружия и его незаконном хранении. Материалы по делу ждут рассмотрения в суде, пишет Следственный комитет РФ по Свердловской области.