Подросток погиб из-за обрушения стены на старом заводе в Свердловской области

Подросток погиб из-за обрушения стены на старом заводе в Свердловской области

Сегодня, 07:31ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области подросток погиб из-за обрушения стены на старом заводе

16-летний подросток оказался собирал металл и погиб из-за обрушения стены на старом заводе в Верхней Синячихе под Алапаевском. СК возбудил уголовное дело.

Вызов на пульт оператора ЕДДС поступил 1 марта в 15.49. Очевидец сообщил, что в здании Верхнесинячихинского металлургического завода произошло обрушение и под завалами мог оказаться человек.

На место прибыли девять единиц спецтехники и 26 сотрудников МЧС. В течение часа спасатели нашли тело подростка и извлекли из-под обломков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото:СК по Свердловской области

СКР по Алапаевску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Для расследования проводится комплекс мероприятий. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, проводится осмотре места происшествия, рассказали в СК по Свердловской области.

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