Подросток погиб из-за обрушения стены на старом заводе в Свердловской области

Вызов на пульт оператора ЕДДС поступил 1 марта в 15.49. Очевидец сообщил, что в здании Верхнесинячихинского металлургического завода произошло обрушение и под завалами мог оказаться человек.
На место прибыли девять единиц спецтехники и 26 сотрудников МЧС. В течение часа спасатели нашли тело подростка и извлекли из-под обломков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
СКР по Алапаевску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Для расследования проводится комплекс мероприятий. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, проводится осмотре места происшествия, рассказали в СК по Свердловской области.