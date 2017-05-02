Пожилому мужчине стало плохо с сердцем на митинге коммунистов 1 мая в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На кадрах с места события можно видеть, что пожилой мужчина, вся грудь которого покрыта медалями, с очень бледным лицом сидел на бетонной плите, пока ему оказывали помощь неравнодушные.

Мужчина является активным сторонником партии. Он родился в конце 20-х, имеет статус «дитя войны» и военные награды. Вместе с супругой они посещают все мероприятия. На этот раз супруга заболела, и он пошёл один. Видимо, в пути и во время мероприятия ему напекло голову. Из-за этого у него случился сердечный приступ. Бригада скорой помощи доставила его в кардиологическое отделение Городской больницы №4. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает сообщил секретарь нижнетагильской городской партийной организации КПРФ – Борис Шадрин.