Пожилому мужчине стало плохо с сердцем на митинге коммунистов 1 мая в Нижнем Тагиле (ФОТО)
1 мая у памятника В.И. Ленину в сквере Рабочей молодежи в Нижнем Тагиле состоялся традиционный митинг коммунистов. Во время митинга пожилому мужчине стало плохо.
На кадрах с места события можно видеть, что пожилой мужчина, вся грудь которого покрыта медалями, с очень бледным лицом сидел на бетонной плите, пока ему оказывали помощь неравнодушные.
Затем в сквер прибыл экипаж скорой помощи, который доставил пожилого мужчину в одну из больниц Нижнего Тагила.
Фотографии ИА «Новый город».
Сегодня о состоянии госпитализированного мужчины журналистам TagilCity.ru рассказали организаторы мероприятия.
Мужчина является активным сторонником партии. Он родился в конце 20-х, имеет статус «дитя войны» и военные награды. Вместе с супругой они посещают все мероприятия. На этот раз супруга заболела, и он пошёл один. Видимо, в пути и во время мероприятия ему напекло голову. Из-за этого у него случился сердечный приступ. Бригада скорой помощи доставила его в кардиологическое отделение Городской больницы №4. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает сообщил секретарь нижнетагильской городской партийной организации КПРФ – Борис Шадрин.
© Павел Щербина, TagilCity.ru