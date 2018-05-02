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4 природных пожара произошли в Свердловской области за последние сутки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 природных пожара произошли в Свердловской области за последние сутки

2 мая, 15:30Происшествия
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