4 природных пожара произошли в Свердловской области за последние сутки
2 мая, 15:30Происшествия
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4 природных пожара на площади почти 30 гектаров произошли в Свердловской области за сутки.
Все возгорания были ликвидированы сотрудниками лесоохраны в день обнаружения. Всего в области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади 67,49 гектаров.
Сотрудники МЧС отмечают, что в 95 процентах случаев виновниками природных пожаров становятся люди, которые выезжают на природу.
Основные причины возгорания — это сжигание старой травы и мусора, непотушенные сигареты или спички, масляные тряпки, бутылки, которые преломляют солнечные лучи и вызывают возгорание, костры, оставленные без присмотра.
Спасатели просят граждан быть осторожными и внимательными с огнем при нахождении в лесу, при обнаружении лесного пожара звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101, пишет «Областная газета».
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