Головы крупного рогатого скота найдены в екатеринбургском лесу (ФОТО)
2 мая, 16:10Происшествия
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2 мая в лесу рядом с районом Елизавет в Екатеринбурге были найдены 12 бычьих и лошадиных голов.
Сюжеты: Екатеринбург
О своей находке написала в один из пабликов Екатеринбурга местная жительница. К своему посту девушка также приложила фото голов животных.
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Фото: группа ВК «Инцидент Екатеринбург»
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