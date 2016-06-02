В Екатеринбурге сегодня горел лес на ВИЗе (ФОТО)
2 июня 2016, 13:15Происшествия
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Сегодняшним утром жители екатеринбургского района ВИЗ пожаловались на едкий запах горящего тора из леса. Незамедлительно на место происшествия выехала служба спасения «Сова».
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что рядом с местным садоводческим товариществом «Работников культуры» несколькими очагами загорелся лес, причем огонь распространился более чем на 3 гектара.
В настоящее время пожар локализован, а группа пожарных продолжает ликвидировать огонь. Есть предположение, что это поджог.
Известно, что запах горящего торфа распространился вплоть до центра города.
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Фото с сайта службы спасения «Сова»
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