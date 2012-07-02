В Свердловской области объявлен режим высокой пожарной опасности – разослано экстренное предупреждение
2 июля 2012, 13:46Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По сообщению Свердловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со 2 по 4 июля на юге Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность, которая может быть классифицирована специалистами под 4-ый класс горимости.
Представители Центра предупреждают свердловчан, что от жаркой погоды происходят такие нежелательные процессы, как возгорание пламени, задымление, помутнение воздуха. Человек, который находится некоторое время на жаре, рискует получить тепловой удар.
Так, для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций специалисты намерены контролировать воздушные линии электропередач и трансформаторных подстанций в лесных массивах, запретить сжигание сухой травы вблизи леса, ввести в готовность резервную пожарную технику, затопить неиспользуемые торфяники и провести прочие мероприятия.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей