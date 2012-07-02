В танке, прибывшем на УВЗ для капремонта, нашли патроны и взрыватель от снаряда
В танке Т-72, прибывшем для проведения капитального ремонта на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил), рабочие обнаружили боеприпасы. Сообщение об этом поступило утром 30 июня в дежурную часть отдела полиции №17 Дзержинского района Нижнего Тагила от службы безопасности УВЗ.
При технической разборке Т-72 были найдены взрыватель отосколо-графического снаряда калибра 125 мм, 22 патрона калибра 12,7 мм,два патрона калибра 7,62 мм и дымовая шашка, - рассказалпресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Вцех УВЗ были направлены следственно-оперативная группа и специалисты повзрывным устройствам из ОМОН ГУ МВД области с дислокацией в НижнемТагиле.
До прибытия саперов полицейские совместно со службойбезопасности оцепили место находки, создав зону безопасности, чтобы нерисковать жизнь и здоровьем работников цеха. Эвакуация людей непотребовалась, отметил Валерий Горелых, подчеркнув, что подобные находкидля УВЗ - не редкость:
Военная техника, прибывающая на ремонт,проходит неоднократные учения. При разборке рабочие периодическиизвлекают из труднодоступных мест, различных щелей, патроны и другиебоеприпасы, которые впоследствии уничтожаются специалистами.
Отметим,что этот танк Т-72 прибыл на УВЗ из воинской части Верхней Пышмы.Обнаруженные в нем патроны, взрыватель и шашка в настоящее время изъятыдля утилизации.