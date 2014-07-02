Прежде за наркотики, теперь за разжигание религиозной ненависти: в Нижнем Тагиле осудят заключенного

По данным следствия, указанный гражданин, осуждённый в 2005 году федеральным судом Орджоникидзевского района города Екатеринбурга к 11 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, отбывает наказание в исправительной колонии №5 (город Нижний Тагил).

Днем 22 октября 2013 года, находясь в комнате воспитательной работы отряда №4 указанной исправительной колонии, обвиняемый, с целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам отношения к религии, в присутствии других осуждённых произнёс ряд оскорбительных высказываний, направленных на возбуждение розни по отношению к социальным и религиозным группам пояснил руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил регионального СК России Вадим Белкин.