Прежде за наркотики, теперь за разжигание религиозной ненависти: в Нижнем Тагиле осудят заключенного
В следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку отношения к религии, совершенные публично).
По данным следствия, указанный гражданин, осуждённый в 2005 году федеральным судом Орджоникидзевского района города Екатеринбурга к 11 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, отбывает наказание в исправительной колонии №5 (город Нижний Тагил).
Днем 22 октября 2013 года, находясь в комнате воспитательной работы отряда №4 указанной исправительной колонии, обвиняемый, с целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства человека и группы лиц по признакам отношения к религии, в присутствии других осуждённых произнёс ряд оскорбительных высказываний, направленных на возбуждение розни по отношению к социальным и религиозным группам пояснил руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил регионального СК России Вадим Белкин.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в федеральный суд Тагилстроевского района города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
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