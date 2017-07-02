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12-летний екатеринбужец выбежал на дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса иномарки (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12-летний екатеринбужец выбежал на дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса иномарки (ВИДЕО)

2 июля 2017, 13:55Происшествия
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