12-летний екатеринбужец выбежал на дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса иномарки (ВИДЕО)
2 июля 2017, 13:55Происшествия
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В Екатеринбурге иномарка сбила 12-летнего пешехода, выбежавшего на дорогу на красный сигнал светофора.
Сюжеты: Екатеринбург
На Юго-Западе, в Екатеринбурге, произошло ДТП с участием подростка. Мальчик выскочил на дорогу, не обращая внимания на красный свет, и попал под колеса автомобиля.
49-летний водитель Suzuki Grand Vitara пояснил, что ребенок выскочил на дорогу неожиданно, поэтому он не успел остановить машину: наезда избежать не удалось, сообщает Е1.RU.
Подросток ожидал скорую помощь, лежа на асфальте. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у пострадавшего перелом бедра и травмы головы.
Видео: Е1.RU
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