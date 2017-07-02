12-летний екатеринбужец выбежал на дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса иномарки (ВИДЕО)

На Юго-Западе, в Екатеринбурге, произошло ДТП с участием подростка. Мальчик выскочил на дорогу, не обращая внимания на красный свет, и попал под колеса автомобиля.

49-летний водитель Suzuki Grand Vitara пояснил, что ребенок выскочил на дорогу неожиданно, поэтому он не успел остановить машину: наезда избежать не удалось, сообщает Е1.RU.

Подросток ожидал скорую помощь, лежа на асфальте. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у пострадавшего перелом бедра и травмы головы.

Видео: Е1.RU