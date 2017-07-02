Только выстрел по колесам автомобиля смог остановить пьяного водителя из Ревды (ФОТО)

Ночью 1 июля в Ревде мимо наряда ГИБДД промчался автомобиль ВАЗ-2114. Инспекторы потребовали водителя отечественного автомобиля остановиться, но он это требование проигнорировал.

Началась погоня, во время которой гонщик четыре раза проехал на скорости, не обращая внимания на красный сигнал светофора на перекрестках.

Несколько раз водитель выезжал на встречную полосу, и полицейские решили стрелять по колесам. Но лихач продолжал движение, пытаясь уйти от погони даже с пробитым колесом. На въезде в Дегтярск он все-таки был задержан.

Фото: «Вечерние ведомости»

Нарушителем оказался 28-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, он не имел водительских прав.

Как рассказал Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области, в отношении водителя было составлено пять административных протоколов. Ранее он уже привлекался к ответственности за управление ТС без водительских прав, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».