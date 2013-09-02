В Нижнем Тагиле в первый учебный день сбит ребенок (ФОТО)
Только что стало известно, что в Нижнем Тагиле был сбит ребенок.
Об это редакции TagilCity.ru сообщила Наталья:
Сегодня, 2 сентября, на улице Фрунзе напротив МегаМарта примерно в 14:30 белой «Волгой» был сбит ребёнок лет 6-7, вероятно, насмерть. Рядом стояли несколько мальчишек такого же возраста. Когда я проезжала мимо, только-только подъехала машина ГИБДД. Хочется обратить внимание, что там нет пешеходного перехода, проезжая часть огорожена достаточно высоким металлическим забором. Остальных подробностей происшествия не знаю пишет Наталья.
На месте происшествия журналисту TagilCity.ru сообщили, что ребенок жив и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Кроме того, выяснилось, что не водитель Волги сбил ребенка, а мужчина примерно 35 лет, управляющий автомобилем Mazda-6 черного цвета. На капоте авто - вмятина. Пассажир Mazda - беременная женщина, вероятно, супруга водителя.
На месте происшествия сотрудники ДПС опрашивают водителя, свидетелей, а также делают необходимые замеры.
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