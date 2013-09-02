В Нижнем Тагиле в первый учебный день сбит ребенок (ФОТО)

Сегодня, 2 сентября, на улице Фрунзе напротив МегаМарта примерно в 14:30 белой «Волгой» был сбит ребёнок лет 6-7, вероятно, насмерть. Рядом стояли несколько мальчишек такого же возраста. Когда я проезжала мимо, только-только подъехала машина ГИБДД. Хочется обратить внимание, что там нет пешеходного перехода, проезжая часть огорожена достаточно высоким металлическим забором. Остальных подробностей происшествия не знаю пишет Наталья.