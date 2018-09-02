Обломки дома во время демонтажа чуть не раздавили прохожего в Екатеринбурге
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Прохожий едва не пострадал 1 сентября во время сноса дома Блохиной в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Решение сносить дома №34 и №38а на Октябрьской революции утверждено осенью 2017 года. 1 сентября 2018 года дома полностью снесли. Два экскаватора подъехали со стороны улиц Февральской и Октябрьской революции. По информации от Е1, работы велись вслепую.
Охранник музея садоводства, проходивший мимо около 17:30, едва не пострадал. Забор с руинами дома рухнул в тот момент, когда мужчина поравнялся с ним.
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Все обломки от дома вместе с забором лежат на огороженной территории. Правозащитник Олег Букин написал заявление в полицию. В нем мужчина указал, что при сносе объекта были нарушены техника безопасности, а также 200-метровая зона охраны памятного объекта.
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