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#домахорошо
Обломки дома во время демонтажа чуть не раздавили прохожего в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обломки дома во время демонтажа чуть не раздавили прохожего в Екатеринбурге

Сегодня, 10:30Происшествия
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