Обломки дома во время демонтажа чуть не раздавили прохожего в Екатеринбурге

Решение сносить дома №34 и №38а на Октябрьской революции утверждено осенью 2017 года. 1 сентября 2018 года дома полностью снесли. Два экскаватора подъехали со стороны улиц Февральской и Октябрьской революции. По информации от Е1, работы велись вслепую.

Охранник музея садоводства, проходивший мимо около 17:30, едва не пострадал. Забор с руинами дома рухнул в тот момент, когда мужчина поравнялся с ним.