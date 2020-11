Уснувший при приготовлении еды тагильчанин чуть не лишился квартиры

Тагильчанин уснул во время приготовления пищи, предварительно это стало причиной пожара в квартире, сообщает ОНД и ПР города Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о пожаре поступило 1 ноября около 17.00. В пятиэтажном доме по Ленинградскому проспекту, 77 на площади четыре квадратных метра горело имущество на кухне. Пожар произошел на втором этаже. Квартиросъемщик оставил газовую плиту, на которой готовилась пища, без присмотра, он уснул. Соседи вызвали пожарных, почувствовав запах дыма. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи. Ведется проверка, обстоятельства устанавливаются. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Кроме того, в Нижнем Тагиле произошло еще два пожара. 31 октября около 7.00 поступило сообщение о пожаре на улице Проезжая. Горела обшивка внутри бани на площади три квадратных метра. Вечером хозяйка топила в бане печь. Утром ее сын заметил, что оттуда идет дым. Женщина вызвала пожарных. По предварительным данным, причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО 2 ноября в 00.23 поступило сообщение о пожаре на станции Анатольская на улице Железнодорожная. Сгорела баня на площади 24 квадратных метра. Дознавателями организована проверка, причина пожара устанавливается. Напомним, 29 октября в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом произошло два пожара, сгорело нежилое помещение и частный дом. В поселке под Нижним Тагилом произошли два пожара за ночь

