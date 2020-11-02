Уснувший при приготовлении еды тагильчанин чуть не лишился квартиры

Сообщение о пожаре поступило 1 ноября около 17.00. В пятиэтажном доме по Ленинградскому проспекту, 77 на площади четыре квадратных метра горело имущество на кухне. Пожар произошел на втором этаже. Квартиросъемщик оставил газовую плиту, на которой готовилась пища, без присмотра, он уснул. Соседи вызвали пожарных, почувствовав запах дыма.