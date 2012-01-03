В Первоуральске на 17,5 лет посадили педофила

Следствием и судом установлено, что в июле 2008 года Нафиков, находясь за рулем своего автомобиля, подъехал к 12-летней девочке, которая продавала газеты на одной из улиц города Ревды. Нафиков поинтересовался у девочки о том, где находится необходимая ему улица, и попросил девочку сесть в машину и показать ему, как туда проехать. В качестве вознаграждения он пообещал купить у девочки все непроданные ею газеты. На предложение злоумышленника девочка согласилась и села к нему вмашину, после чего Нафиков увез потерпевшую в лесной массив, где, угрожая убийством родителей девочки, изнасиловал несовершеннолетнюю и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.