В Первоуральске на 17,5 лет посадили педофила
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю Первоуральска Эдуарду Нафикову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование малолетней) и ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).
Следствием и судом установлено, что в июле 2008 года Нафиков, находясь за рулем своего автомобиля, подъехал к 12-летней девочке, которая продавала газеты на одной из улиц города Ревды. Нафиков поинтересовался у девочки о том, где находится необходимая ему улица, и попросил девочку сесть в машину и показать ему, как туда проехать. В качестве вознаграждения он пообещал купить у девочки все непроданные ею газеты. На предложение злоумышленника девочка согласилась и села к нему вмашину, после чего Нафиков увез потерпевшую в лесной массив, где, угрожая убийством родителей девочки, изнасиловал несовершеннолетнюю и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
О произошедшем потерпевшая сообщила своим родителям только в июне 2011 года, когда прочитала в местной газете информацию о вынесенномв отношении Нафикова приговоре, которым он был осужден к 17 годам лишения свободы за ряд аналогичных преступлений, совершенных на территории Ревдинского района. По результатам проверки сообщенных девочкой сведений в отношении Нафикова было возбуждено новое уголовное дело.
Приговором суда Нафикову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. По совокупности приговоров окончательно Нафикову назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.