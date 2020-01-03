В Екатеринбурге задержан мужчина, стрелявший из автомата в новогоднюю ночь

Стрелявшим оказался 48-летний ранее не судимый местный житель. Свои действия он пояснил «нахлынувшими положительными эмоциями в связи с наступлением Нового года». Во время стрельбы задержанный находился в алкогольном опьянении.

В отношении мужчины сотрудники полиции из подразделения дознания ОП №7 городского УМВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,отметил Валерий Горелых.

Также, по его словам, установлен тип оружия, из которого стрелял екатеринбуржец.

Это охолощенный светозвуковой автомат, находящийся в свободной продаже в специализированных торговых точках столицы Среднего Урала. Убить или ранить человека из такого оружия нельзя,сообщил глава пресс-службы.

Мужчина прятал автомат у соседа. Сейчас оружие передано на экспертизу.