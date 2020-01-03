В поселке Горбуново под Нижним Тагилом волки нападают на домашний скот

По их словам, хищники пробрались в курятник одного из домов рядом с лесом. В другом доме пытались залезть в крольчатник, но не смогли. Кроме того, были случаи, когда волки загрызли собак в садах в районе Горбуновского торфяника. Местные жители утверждают, что не видели хищников близко к городу уже несколько десятков лет.