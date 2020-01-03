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#300лет
В поселке Горбуново под Нижним Тагилом волки нападают на домашний скот
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В поселке Горбуново под Нижним Тагилом волки нападают на домашний скот

Сегодня, 17:11ПроисшествияФото: pixabay.com
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