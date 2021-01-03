В Свердловской области инспекторы ГИБДД вытащили из кювета автомобиль семейной пары

В Свердловской области инспекторы ГИБДД вытащили из кювета автомобиль семейной пары

Сегодня, 21:57ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли семейной паре вытащить автомобиль из кювета.

Инцидент произошел на участке автодороги «Малахово-Бобровское», пишет пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Съехавший в кювет «Рено» сотрудники заметили во время патрулирования. Возле транспортного средства стояли мужчина и женщина. Они объяснили, что их занесло и машина застряла в снегу.

Инспекторы с помощью троса вытянули автомобиль из кювета на проезжую часть.

Мужчина следовал с супругой из Татарстана в село под Ирбитом. Необходимых остановок для отдыха они делали недостаточно. Возможно, по это причине транспортное средство и оказалось в кювете, пояснил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, подобная ситуация произошла в декабре под Нижним Тагилом. Водитель «Шевроле» во время снегопада не справился с управлением и съехал с Серовского тракта. Автомобиль заметили сотрудники ГИБДД и предложили отогреться в патрульном транспортном средстве. Затем женщин и ребенка, ехавших в машине улетевшей в кювет, отвезли в пункт назначения. Глава семейства остался, чтобы дождаться эвакуатора.

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