В Свердловской области инспекторы ГИБДД вытащили из кювета автомобиль семейной пары

Напомним, подобная ситуация произошла в декабре под Нижним Тагилом. Водитель «Шевроле» во время снегопада не справился с управлением и съехал с Серовского тракта. Автомобиль заметили сотрудники ГИБДД и предложили отогреться в патрульном транспортном средстве. Затем женщин и ребенка, ехавших в машине улетевшей в кювет, отвезли в пункт назначения. Глава семейства остался, чтобы дождаться эвакуатора.