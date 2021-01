В Свердловской области инспекторы ГИБДД вытащили из кювета автомобиль семейной пары

В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли семейной паре вытащить автомобиль из кювета.

Инцидент произошел на участке автодороги «Малахово-Бобровское», пишет пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Съехавший в кювет «Рено» сотрудники заметили во время патрулирования. Возле транспортного средства стояли мужчина и женщина. Они объяснили, что их занесло и машина застряла в снегу. Инспекторы с помощью троса вытянули автомобиль из кювета на проезжую часть. Мужчина следовал с супругой из Татарстана в село под Ирбитом. Необходимых остановок для отдыха они делали недостаточно. Возможно, по это причине транспортное средство и оказалось в кювете, пояснил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, подобная ситуация произошла в декабре под Нижним Тагилом. Водитель «Шевроле» во время снегопада не справился с управлением и съехал с Серовского тракта. Автомобиль заметили сотрудники ГИБДД и предложили отогреться в патрульном транспортном средстве. Затем женщин и ребенка, ехавших в машине улетевшей в кювет, отвезли в пункт назначения. Глава семейства остался, чтобы дождаться эвакуатора. Машина съехала в кювет: под Тагилом полицейские спасли семью с ребенком от холода

