В Свердловской области инспекторы ГИБДД вытащили из кювета автомобиль семейной пары

Инцидент произошел на участке автодороги «Малахово-Бобровское», пишет пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Съехавший в кювет «Рено» сотрудники заметили во время патрулирования. Возле транспортного средства стояли мужчина и женщина. Они объяснили, что их занесло и машина застряла в снегу.
Инспекторы с помощью троса вытянули автомобиль из кювета на проезжую часть.
Мужчина следовал с супругой из Татарстана в село под Ирбитом. Необходимых остановок для отдыха они делали недостаточно. Возможно, по это причине транспортное средство и оказалось в кювете, пояснил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, подобная ситуация произошла в декабре под Нижним Тагилом. Водитель «Шевроле» во время снегопада не справился с управлением и съехал с Серовского тракта. Автомобиль заметили сотрудники ГИБДД и предложили отогреться в патрульном транспортном средстве. Затем женщин и ребенка, ехавших в машине улетевшей в кювет, отвезли в пункт назначения. Глава семейства остался, чтобы дождаться эвакуатора.