Дэу-Матиз столкнулся с самосвалом на трамвайных путях, пострадали трое (ФОТО)
Вчера на улице Фрунзе Дэу-Матиз при объезде пробки по трамвайным путям столкнулся с самосвалом МАЗ-5516. Иномаркой управляла женщина 1988 года рождения с водительским стажем 1 год.
В результате ДТП пострадали три пассажира Дэу-Матиз, в том числе ребенок.
Девочка 2008 года рождения получила травму живота, ушибленную рану лба,перелом обеих голеней. Ребенок госпитализирован в ДЦГБ № 3.
Два других пассажира, женщины 1940 и 1961 г.р., с черепно-мозговымитравмами и сотрясением головного мозга госпитализированы втравмотделение ЦГБ № 3.
Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве на переднемсиденье. На тяжесть травм девочки повлияло то, что пассажиры, сидевшиена заднем сиденье, не были пристегнуты ремнями безопасности. В моментстолкновения сидящая позади ребенка женщина-пассажир, подавшись вперед,тяжестью тела сломала спинку переднего сидения и придавила ребенка,сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
По предварительным данным ГИБДД, ДТП произошло по причиненесоответствия скорости движения транспортного средства конкретнымусловиям.
Фото предоставлены отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»