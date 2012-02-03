Дэу-Матиз столкнулся с самосвалом на трамвайных путях, пострадали трое (ФОТО)

В результате ДТП пострадали три пассажира Дэу-Матиз, в том числе ребенок.

Два других пассажира, женщины 1940 и 1961 г.р., с черепно-мозговымитравмами и сотрясением головного мозга госпитализированы втравмотделение ЦГБ № 3.

Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве на переднемсиденье. На тяжесть травм девочки повлияло то, что пассажиры, сидевшиена заднем сиденье, не были пристегнуты ремнями безопасности. В моментстолкновения сидящая позади ребенка женщина-пассажир, подавшись вперед,тяжестью тела сломала спинку переднего сидения и придавила ребенка,сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.