Житель ирбитского поселка ранил сотрудника полиции ножом

Ночью 2 февраля сотрудники полиции посёлка Буланаш под Ирбитом остановили местного жителя, который сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Через некоторое время к месту задержания подъехал брат водителя. Подойдя к одному из полицейских, он нанёс ему несколько ударов ножом в область головы, шеи и спины.

После нападения подозреваемый скрылся с места преступления, но в скором времени был задержан полицией. В настоящий момент ведётся расследование по уголовному делу, мужчине предъявлены обвинения по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, сообщает СУ СК России по Свердловской области.