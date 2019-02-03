Остановка сердца: рэпер Децл умер после концерта в Ижевске
Сегодня, 11:41ПроисшествияФото: vk.com/russianrastamafia
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В ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске умер российский рэпер Децл.
Причиной смерти стала остановка сердца, сообщил на своей странице в соцсети концертный директор певца Павел Беленец. Музыканту стало плохо в гримерке после концерта в Ижевске
Также информацию о смерти певца на своей странице в Facebook разместил его отец – продюсер Александр Толмацкий.
Настоящее имя рэпера – Кирилл Толмацкий. Ему было 35 лет, сообщает Udm-info.
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