Остановка сердца: рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

Причиной смерти стала остановка сердца, сообщил на своей странице в соцсети концертный директор певца Павел Беленец. Музыканту стало плохо в гримерке после концерта в Ижевске

Также информацию о смерти певца на своей странице в Facebook разместил его отец – продюсер Александр Толмацкий.