Житель Нижнего Тагила пожаловался на избиения и украденный полицейскими телефон

Житель Нижнего Тагила пожаловался на избиения и украденный полицейскими телефон

Сегодня, 20:06ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле мужчина пожаловался на избиение сотрудниками полиции, кроме того, он утверждает, что у него забрали и не отдали телефон.

Местный житель рассказал, что 29 января находился в машине на парковке у ТЦ «Заря» на Вагонке с товарищем. Он утверждает, что к ним подошли сотрудники полиции и угрожали пистолетом, об этом Евгений написал на своей странице во «Вконтакте».

По словам мужчины, правоохранители повалили его в снег и долго не давали подняться. Он утверждает, что стражи порядка «прыгали на спине», а затем отняли у него телефон и отвели в отдел полиции № 17. Со слов тагильчанина, полицейские потребовали сообщить пароль от гаджета, что он и сделал под страхом физического насилия.

Согласно посту во «Вконтакте», вместе с Евгением был задержан его знакомый, а его самого продержали в участке пять часов и отпустили. В записи утверждается, что приятель остался в отделении.

Далее Евгений рассказывает, как обратился в медицинское учреждение Нижнего Тагила, чтобы зафиксировать вред здоровью. Врачи отметили, что у него выявлены проблемы с глазным нервом из-за переохлаждения. Потребуется пройти КТ головного мозга и другие анализы.

Для постановки точного диагноза не прошел еще все необходимые обследования, рассказал Евгений в разговоре с редакцией TagilCity.ru.

Как сообщил тагильчанин, он приобрел новый сотовый телефон и обратился с жалобой в различные ведомства, в том числе в МУ МВД России «Нижнетагильское».

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали изданию, что полицейские работали по поручению следственного комитета. Они занимались поиском и задержанием подозреваемого, обвиняемого по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Сотрудники полиции перемещались по Дзержинскому району и в какой-то момент заметили автомобиль, которым управлял подозреваемый. Принять мер по задержанию удалось около торгового центра. После этого водитель автомобиля и его пассажир были доставлены в отделение полиции.

Доставленных в отдел полиции мужчин опросили, одного — в качестве подозреваемого, второго — в качестве свидетеля, так как находился на месте преступления, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.

После дачи показаний свидетеля отпустили, а подозреваемого передали сотруднику Следственного комитета.

В пресс-службе отметили, что по изложенным в жалобе фактам в МУ МВД России «Нижнетагильское» будет проведена проверка.

Факт избиения сотрудниками полиции и изъятие телефона у гражданина в полиции не комментируют, пока не завершится проверка.

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