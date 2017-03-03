Два школьника спасли женщину от насильника в Екатеринбурге (ФОТО)

Вечером 1 марта школьники Олег Давидчук и Егор Усольцев прогуливались по улице Академика Шварца уральской столицы. В это время на снегу они заметили борющихся мужчину и женщину, которая, увидев подростков, стала звать на помощь.

Мужчина, испугавшись, побежал, но был пойман школьниками. Далее пострадавшая женщина позвонила в полицию, а юноши передали злоумышленника в руки правоохранительных органов.

На заседании Общественного совета при УМВД за смелый гражданский поступок старшеклассников в торжественной обстановке наградили Благодарственными письмами и планшетными компьютерами.

При вручении награды присутствовали родители подростков. Преступник находится под арестом. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу