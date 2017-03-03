Заставивший школьника купить ему наркотики тагильчанин отделался условным сроком

Несовершеннолетний согласился выполнить просьбу и заказал наркотическое вещество через интернет, процесс передачи производился путем «закладки». После приобретения наркотика, школьник передал его мужчине, масса вещества составила 0,81 грамм, сообщает транспортная прокуратура Свердловской области.

Накануне состоялся суд, где обвиняемому назначили наказание в виде 2,1 года лишения свободы условно по ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 150 УК РФ.