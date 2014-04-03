«Пьяный, без прав», - тагильчане разыскивают свидетелей аварии

Как рассказывают пострадавшие, авария случилась около 22:00, когда на «хорошей» скорости в припаркованную в «кармане» Toyota въехала грузовая машина. Двигавшийся следом автовладелец остановился, чтобы оказать помощь, но такого поворота событий никто не ожидал.

Оказалось, что водитель Газели находился в состоянии алкогольного опьянения, да еще и пытался скрыться с места ДТП. Как говорят владельцы пострадавшей иномарки, его удалось задержать, и сейчас он полностью отрицает свою вину. Суть в том, что у него нет ни прав, ни страховки, никаких удостоверений, и сейчас он открыто говорит, что за рулем не сидел.

Естественно, на место аварии выезжали сотрудники ГАИ, впереди разбирательство. Тем не менее, очень важно получить сведения возможных очевидцев. Владельцы Toyota обращаются к тагильчанам:

Большая просьба очевидцев ДТП позвонить по номеру 89634461128 или 89122325602, возможно, у кого-то есть видео с регистратора, пожалуйста откликнитесь.

Фото Анастасии Александровой из паблика «Типичный тагильчанин»

К сожалению, несмотря на суровое наказание за вождение в нетрезвом виде, многие люди садятся за руль подвыпившими. При этом большинство водителей забывают, что такая поездка может закончиться фатально, причем не только для самого водителя. Чтобы оценить масштаб трагедии, достаточно посчитать количество венков из живых цветов, которые размещаются вдоль автотрассы, и сделать выводы. К сожалению, многие сразу же забывают об этом, пока не станет поздно.