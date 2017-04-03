Взрыв на предприятии в Верхнем Тагиле привел к пожару и смерти одного из сотрудников

Площадь возгорания превысила 60 кв. м. В тушении огня принимали участие 4 единицы техники и 15 единиц личного состава, пишет ТАСС .

Установлено: в огне погиб один рабочий, еще трое госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. Погибший и один из госпитализированных – граждане Узбекистана, двое других – граждане России.