Взрыв на предприятии в Верхнем Тагиле привел к пожару и смерти одного из сотрудников
3 апреля 2017, 09:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минувшей ночью на предприятии в Верхнем Тагиле произошло ЧП – взорвался котел по переплавке металла, что привело к возникновению пожара.
Площадь возгорания превысила 60 кв. м. В тушении огня принимали участие 4 единицы техники и 15 единиц личного состава, пишет ТАСС.
Установлено: в огне погиб один рабочий, еще трое госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. Погибший и один из госпитализированных – граждане Узбекистана, двое других – граждане России.
В настоящий момент тушение огня завершено. Возбуждено уголовное делопроизводство по ст. 216 УК РФ. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле у прокуратуры области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей