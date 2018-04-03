Житель Екатеринбурга отделался штрафом за убийство своего кота
3 апреля, 21:40Происшествия
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Суд Верх-Исетского района вынес приговор жителю Екатеринбурга, обвиняемому по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчина получил штраф в размере 20 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
12 января 2018 года в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина выбросил с балкона 13-го этажа черного кота. Животное погибло на месте.
По словам обвиняемого, у него жили два кота - белый Сема и черный Симба. В тот вечер мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. Ночью, когда хозяин квартиры уснул, коты затеяли драку. Разозлившись, мужчина схватил одного из них и выкинул с балкона.
В полиции сообщают, что мужчина ранее не судим. Он работает охранником в одном из алкомаркетов, сообщает «Znak».
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