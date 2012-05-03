Полицейские обнародовали кадры поджога «Сливок» (ВИДЕО)

Работники заведения утверждали, что пожар вспыхнул в результате поджога. На кадрах с камеры наблюдения видно, что огонь не долго разгорался, а вспыхнул моментально. И от здания убегали двое. Ранее полицейские изъяли с места происшествия самодельный факел. Добавим, что в интересах следствия обнародована только часть видео с камеры наружного наблюдения. Расследование ЧП продолжается.