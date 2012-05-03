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Полицейские обнародовали кадры поджога «Сливок» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские обнародовали кадры поджога «Сливок» (ВИДЕО)

3 мая 2012, 17:27ПроисшествияВалерия Лошкарева
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