Полицейские обнародовали кадры поджога «Сливок» (ВИДЕО)
3 мая 2012, 17:27ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Полицейские обнародовали кадры поджога «Сливок». Коктейль-бар, напомним, сгорел в ночь на 1 мая.
Работники заведения утверждали, что пожар вспыхнул в результате поджога. На кадрах с камеры наблюдения видно, что огонь не долго разгорался, а вспыхнул моментально. И от здания убегали двое. Ранее полицейские изъяли с места происшествия самодельный факел. Добавим, что в интересах следствия обнародована только часть видео с камеры наружного наблюдения. Расследование ЧП продолжается.
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