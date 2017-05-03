Обвиняемый в убийстве Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы вырезал ей половые органы
3 мая 2017, 12:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стали известны подробности убийства жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой.
Как уже было ранее известно, задержанный по подозрению в данном преступлении мужчина сознался в содеянном. Как выяснилось, он уже совершал аналогичные преступления. Он подкарауливал своих жертв, насиловал, а затем убивал, что сделал и с Ириной.
Как пишет «Уралинформбюро», обвиняемый нанес жертве 40 ножевых ранений, а затем вырезал половые органы и увез на своей машине тело с целью сокрытия преступления.
Мужчина сознался уже в 11 аналогичных преступлениях. Сейчас он пытается притворяться психически больным. Ему назначена экспертиза.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей