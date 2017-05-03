Обвиняемый в убийстве Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы вырезал ей половые органы

Как уже было ранее известно, задержанный по подозрению в данном преступлении мужчина сознался в содеянном. Как выяснилось, он уже совершал аналогичные преступления. Он подкарауливал своих жертв, насиловал, а затем убивал, что сделал и с Ириной.