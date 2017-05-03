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Зарегистрированный в Нижнем Тагиле Mitsubishi сбил человека в Санкт-Петербурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зарегистрированный в Нижнем Тагиле Mitsubishi сбил человека в Санкт-Петербурге

3 мая 2017, 08:30Происшествия
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