Зарегистрированный в Нижнем Тагиле Mitsubishi сбил человека в Санкт-Петербурге
3 мая 2017, 08:30Происшествия
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В Санкт-Петербурге накануне под колеса иномарки, зарегистрированной в Нижнем Тагиле, попал человек. Виновник аварии скрылся с места происшествия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что Mitsubishi Lancer наехал на курсанта МВД на бульваре Разведчика. Это произошло на пешеходном переходе. Пострадавший молодой человек попал в госпиталь при МВД с подозрением на сотрясение мозга и закрытую травму головы.
Автомобиль из Нижнего Тагила, судя по данным, принадлежит 38-летней женщине, передает Федеральное агентство новостей. В полиции проводят проверку.
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