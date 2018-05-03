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37-летняя екатеринбурженка погибла по время сплава на «Оленьих ручьях»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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37-летняя екатеринбурженка погибла по время сплава на «Оленьих ручьях»

3 мая, 07:30Происшествия
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