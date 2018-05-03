Драка на лопатах произошла в одном из кооперативов Заречного
В Заречном в кооперативе «Лодочная удача» конфликт между соседями закончился дракой на лопатах. Участники инцидента были вынуждены обратиться не только в полицию, но и к медикам.
Согласно информации полиции Заречного, компания молодых людей дралась с местными жителями коператива. На месте инцидента фельдшер скорой помощи осмотрел женщину. Пострадавшая сообщила, что её муж с травмами попал в больницу.
Другая сторона также была вынуждена обратиться к врачам. У 37-летнего мужчины зафиксирован перелом ключицы, а у 25-летнего местного жителя – травма головы и ушибы лица.
Отец одного из пострадавших рассказал полиции, что инициаторами конфликта была семейная пара. Молодого человека ударили штыковой лопатой по затылку. Другая сторона конфликта обвиняет в произошедшем мужчин. По словам супругов, от мужчин в их адрес раздавались угрозы, а затем они перешли к избиению лопатой.
В полицию уже поступили заявления от обеих сторон инцидента. Возбуждена проверка, передаёт Ura.ru.
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