Драка на лопатах произошла в одном из кооперативов Заречного

Согласно информации полиции Заречного, компания молодых людей дралась с местными жителями коператива. На месте инцидента фельдшер скорой помощи осмотрел женщину. Пострадавшая сообщила, что её муж с травмами попал в больницу.

Другая сторона также была вынуждена обратиться к врачам. У 37-летнего мужчины зафиксирован перелом ключицы, а у 25-летнего местного жителя – травма головы и ушибы лица.

Отец одного из пострадавших рассказал полиции, что инициаторами конфликта была семейная пара. Молодого человека ударили штыковой лопатой по затылку. Другая сторона конфликта обвиняет в произошедшем мужчин. По словам супругов, от мужчин в их адрес раздавались угрозы, а затем они перешли к избиению лопатой.

В полицию уже поступили заявления от обеих сторон инцидента. Возбуждена проверка, передаёт Ura.ru.