Полуторагодовалая девочка зарезана пьяным мужчиной на Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

По версии следствия, семья переезжала из Кушвы в Нижний Тагил. Они попросили друга семьи помочь им с перевозкой вещей, тот согласился.

Спустя несколько часов все собрались на кухне и стали распивать спиртные напитки. В это время в соседней комнате начала плакать маленькая дочь хозяев квартиры. Мать не могла успокоить девочку.

В какой-то момент нетрезвый гость взял нож, зашел в комнату и зарезал ребенка, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Полицейские задержали мужчину в этот же день. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщает «Комсомольская правда».