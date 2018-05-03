Полуторагодовалая девочка зарезана пьяным мужчиной на Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле
3 мая, 19:45Происшествия
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29 апреля около 21:30 в квартире дома по улице Булата Окуджавы 49-летний житель Кушвы зарезал полуторагодовалую дочь своего друга.
Сюжеты: Кушва, Нижний Тагил
По версии следствия, семья переезжала из Кушвы в Нижний Тагил. Они попросили друга семьи помочь им с перевозкой вещей, тот согласился.
Спустя несколько часов все собрались на кухне и стали распивать спиртные напитки. В это время в соседней комнате начала плакать маленькая дочь хозяев квартиры. Мать не могла успокоить девочку.
В какой-то момент нетрезвый гость взял нож, зашел в комнату и зарезал ребенка, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Полицейские задержали мужчину в этот же день. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщает «Комсомольская правда».
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