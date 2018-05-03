Водитель ВАЗа сбил мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)
3 мая, 21:00Происшествия
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3 мая в 16:10 водитель ВАЗ-21101 сбил мужчину 1957 года рождения на пешеходном переходе по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации отдела пропаганды ГИБДД, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны улицы Окунева в сторону улицы Юности, у дома №26А.
В результате ДТП пострадавший пешеход был госпитализирован в ЦГБ №1 с диагнозом черепно-мозговая травма. Автомобиль получил механические повреждения.
Водитель ВАЗа — житель Екатеринбурга 1977 года рождения с 15-летним водительским стажем. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности.
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД
Видео: «Сети Тагила»
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