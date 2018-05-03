Водитель ВАЗа сбил мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По информации отдела пропаганды ГИБДД, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны улицы Окунева в сторону улицы Юности, у дома №26А.

В результате ДТП пострадавший пешеход был госпитализирован в ЦГБ №1 с диагнозом черепно-мозговая травма. Автомобиль получил механические повреждения.

Водитель ВАЗа — житель Екатеринбурга 1977 года рождения с 15-летним водительским стажем. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД

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