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Водитель ВАЗа сбил мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель ВАЗа сбил мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 мая, 21:00Происшествия
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