В Нижнем Тагиле ночью сгорела иномарка на Вагонке (ФОТО)
3 июня 2016, 10:30Происшествия
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Бороться с огнем, охватившем автомобиль, пришлось сегодня пожарным Нижнего Тагила. По словам местных жителей, возгорание возникло в районе 2 часов ночи 3 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
По ул. Сибирская, 71 сгорела машина. Пожарные прибыли в течение 15 минут и ближе к 2.20 огонь потушили рассказал TagilCity.ru очевидец.
Красный седан KIA полностью выгорел внутри. Судя по повреждениям, возгорание началось в передней части автомобиля. Информации о причинах пожара от специалистов пока не поступало.
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