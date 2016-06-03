В Нижнем Тагиле ночью сгорела иномарка на Вагонке (ФОТО)

По ул. Сибирская, 71 сгорела машина. Пожарные прибыли в течение 15 минут и ближе к 2.20 огонь потушили рассказал TagilCity.ru очевидец.

Красный седан KIA полностью выгорел внутри. Судя по повреждениям, возгорание началось в передней части автомобиля. Информации о причинах пожара от специалистов пока не поступало.