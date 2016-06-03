В Нижнем Тагиле в двух ДТП пострадали пешеходы: одна девушка попала в больницу (ФОТО)

Девушка 1990 года рождения переходила дорогу у дома №14 на проспекте Вагоностроителей около 11 часов дня. Она шла по пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 52-летний мужчина.

От удара девушка получила травму — медики диагностировали у неё перелом обеих костей левой голени. Сейчас девушка лечится в ЦГБ №1.

В тот же день женщина 1978 года рождения пыталась выехать из парковочного кармана на своем автомобиле. Она не заметила, что в это время позади её Mitsubishi Pajero переходила дорогу 64-летняя женщина. Сдавая назад, автоледи сбила пешехода. От удара женщина получила ушибленную рану лба. Госпитализация не потребовалась, пострадавшую отпустили домой.

Начало мая в Нижнем Тагиле было омрачено несколькими ДТП с детьми. 1 Мая на улице Красноармейская был сбит 13-летний школьник. Через десять дней на той же улице двойной перелом ноги получила 10-летняя девочка.